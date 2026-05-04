Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Первая срезка щавеля уже в мае | Овощеводство / щавель
 Первая срезка щавеля уже в мае 
Щавель – это полезное растение с приятным кисловатым вкусом, которое можно использовать в супах или выпечке. Урожай щавеля снимают за лето от четырёх раз и более, а первую срезку делают уже в мае. Конечно, время сбора первого урожая щавеля зависит от региона, где вы выращиваете эту культуру. Если вы уже получили первую порцию зелени этого года, то сейчас самое время позаботиться о том, чтобы обеспечить растениям должные условия для быстрого восстановления и получения второго урожая уже через несколько недель.
Шаг 1: подкормите растения
После первой срезки необходимо внести удобрения, ведь вместе с урожаем из почвы вынесено некоторое количество питания. Но чем подкормить щавель? Щавель любит плодородную почву, потребляет все необходимые элементы питания, но в первую очередь весной для наращивания листвы этой культуре требуется азот. Сразу после первой срезке подкормите щавель азотными удобрениями. Используйте органические удобрения (перегной, компост) или минеральные азотные, рассыпьте удобрения в междурядья, заделайте их в почву рыхлением и обильно полейте, или растворите удобрение согласно инструкции производителя и полейте грядку по влажной почве под корень растений.
Шаг 2: поливайте регулярно
Для хорошего роста щавелю необходима влажная почва. Регулярно проводите поливы, особенно если погода сухая и жаркая. Однако не переусердствуйте - чрезмерно влажная почва может привести к гниению корней. Лучшее решение – утренний или вечерний полив.
Шаг 3: Удаляйте сорняки и рыхлите почву
Сорняки конкурируют со щавелем за влагу и питательные вещества, поэтому важно своевременно удалять их. Рыхление способствует улучшению аэрации корневой системы и предотвращает образование плотной почвенной корки.
Шаг 4: последующие подкормки
Не забывайте, что для нормального роста и развития щавеля, растению необходимо полноценное питание всеми необходимыми элементами, поэтому в последующие подкормки необходимо включить в состав удобрений кроме азота фосфор и калий. После последней срезки исключите из состава удобрений азот. Внесите в почву фосфорные и калийные удобрения, а также органические: компост или перегной.
Шаг 5: можно ли щавель подкормить древесной золой?
Древесная зола содержит все необходимые для растений элементы питания, кроме азота. Но щавель предпочитает кислые почвы, где pH от 4,5 до 6,5. Внесение в почву золы раскисляет почву, поэтому золу можно применять осенью для подкормок, в том случае, если pH почвы равен 5 или ниже. В остальных случаях древесную золу лучше вносить под другие культуры.

В. Сазонов






Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 1 859 | автор: sadovod | 5 мая 2026 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 






Реклама

календарь
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Май 2026 (3)
Апрель 2026 (11)
Март 2026 (10)
Февраль 2026 (10)
Январь 2026 (7)
Декабрь 2025 (1)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"