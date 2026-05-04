 Первая срезка щавеля уже в мае 

Щавель – это полезное растение с приятным кисловатым вкусом, которое можно использовать в супах или выпечке. Урожай щавеля снимают за лето от четырёх раз и более, а первую срезку делают уже в мае. Конечно, время сбора первого урожая щавеля зависит от региона, где вы выращиваете эту культуру. Если вы уже получили первую порцию зелени этого года, то сейчас самое время позаботиться о том, чтобы обеспечить растениям должные условия для быстрого восстановления и получения второго урожая уже через несколько недель.

Шаг 1: подкормите растения

После первой срезки необходимо внести удобрения, ведь вместе с урожаем из почвы вынесено некоторое количество питания. Но чем подкормить щавель? Щавель любит плодородную почву, потребляет все необходимые элементы питания, но в первую очередь весной для наращивания листвы этой культуре требуется азот. Сразу после первой срезке подкормите щавель азотными удобрениями. Используйте органические удобрения (перегной, компост) или минеральные азотные, рассыпьте удобрения в междурядья, заделайте их в почву рыхлением и обильно полейте, или растворите удобрение согласно инструкции производителя и полейте грядку по влажной почве под корень растений.

Шаг 2: поливайте регулярно

Для хорошего роста щавелю необходима влажная почва. Регулярно проводите поливы, особенно если погода сухая и жаркая. Однако не переусердствуйте - чрезмерно влажная почва может привести к гниению корней. Лучшее решение – утренний или вечерний полив.

Шаг 3: Удаляйте сорняки и рыхлите почву

Сорняки конкурируют со щавелем за влагу и питательные вещества, поэтому важно своевременно удалять их. Рыхление способствует улучшению аэрации корневой системы и предотвращает образование плотной почвенной корки.

Шаг 4: последующие подкормки

Не забывайте, что для нормального роста и развития щавеля, растению необходимо полноценное питание всеми необходимыми элементами, поэтому в последующие подкормки необходимо включить в состав удобрений кроме азота фосфор и калий. После последней срезки исключите из состава удобрений азот. Внесите в почву фосфорные и калийные удобрения, а также органические: компост или перегной.

Шаг 5: можно ли щавель подкормить древесной золой?

Древесная зола содержит все необходимые для растений элементы питания, кроме азота. Но щавель предпочитает кислые почвы, где pH от 4,5 до 6,5. Внесение в почву золы раскисляет почву, поэтому золу можно применять осенью для подкормок, в том случае, если pH почвы равен 5 или ниже. В остальных случаях древесную золу лучше вносить под другие культуры.



В. Сазонов













